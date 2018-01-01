  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Франция
  4. Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€355,000
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции.

Удобства и оснащение в доме
  • плитка большого формата 60 ​​x 60 см

    ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон

  • электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление
  • место для хранения велосипедов и детских колясок
  • предварительное оборудование для электромобиля
  • двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
  • цветной видеофон
  • качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях
  • почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис
  • система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально)
  • 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования
  • 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме
Инфраструктура

Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок.

Расположение и объекты поблизости

Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце.

Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€314,000
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€182,500
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€306,000
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€1,60 млн
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€421,900
Вы просматриваете
Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€355,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Vibes Resort (naturist village - Cap d'Agde)
Жилой комплекс Vibes Resort (naturist village - Cap d'Agde)
Agde, Франция
от
€280,862
Застройщик: Groupe Immobilier ANGELOTTI
Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*. Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном. Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой. Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии.     *Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
от
€265,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Удобства и оснащение в доме Видеонаблюдение Напольная плитка большого формата 60х60 см Гладкая краска Окна с двойным остеклением Электрические рольставни Индивидуальное электрическое отопление Термодинамический бак для горячей воды Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Небольшой комплекс с современной и элегантной архитектурой включает 16 элитных апартаментов, которые имеют от 2 до 4 комнат и великолепные открытые пространства - террасы и частные сады. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в тихом жилом районе Кавкада. Вы можете легко добраться пешком до детского сада и школы, которые находятся напротив резиденции, а также колледжа и местных магазинов. Всего в 300 метрах есть спортивный и культурный центр AnimaNice, который предлагает разнообразные развлечения, такие как теннис, танцы, тренажерный зал, йога и рисование. За несколько минут вы также сможете добраться до средних школ, спортивных комплексов, концертного зала «Никайя», стадиона «Альянц Ривьера», а также многозального кинотеатра «Лингостиер». Расположенный рядом с трамвайными линиями 2 и 3, автомагистралью А8 и международным аэропортом Ниццы, этот комплекс обеспечивает оптимальную доступность по всем направлениям.
Realting.com
Перейти