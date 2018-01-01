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Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция

Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
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5
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О комплексе

Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже.

Удобства и оснащение в доме
  • Усиленная дверь с замком класса A2P
  • Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона
  • Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой
  • Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный
  • Изоляционное двойное остекление
  • Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия
  • Паркет разных цветов на выбор в гостиных
  • Встроенный шкаф
Расположение и объекты поблизости

Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан.

  • Начальная школа в 120 метрах
  • Автобусная остановка в 200 метрах
  • Детский сад в 250 метрах
  • Пекарня в 300 метрах
  • Ясли в 300 метрах
  • Крытый рынок в 500 метрах
  • Ж/д станция в 750 метрах
Местонахождение новостройки
Villiers-sur-Marne, Франция

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Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
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Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер. Удобства и оснащение в доме Безопасный доступ по видеотелефону и цифровому коду Реверсивный климат-контроль Окна из дерева Высококачественная плитка в гостиной, паркета или плитка на выбор в спальнях Спальни со встроенными шкафами Ванная/душевая с перегородкой для душа/ванной и плиткой в полный рост по всему периметру Полотенцесушитель и подвесной туалет Расположение и объекты поблизости В двух шагах от площади Массена и 1 линии трамвая, в нескольких минутах ходьбы от Английской набережной, пляжей и старого города Ниццы. Галерея Лафайет Ницца Массена - 200 m Торговый центр Nice Etoile - 300 м Площадь Массена - 350 м Английская набережная - 700 м Пляж - 800 м Цветочный рынок - 800 м
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С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.
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