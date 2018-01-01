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Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€1,60 млн
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6
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О комплексе

После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды.

Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Шумоизоляционная стяжка (покрытие)
  • Плитка большого формата 60х60 см
  • Реверсивный канальный кондиционер
  • Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах
  • Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых
  • Полотенцесушитель и перегородка для душа
  • Встроенные шкафы
  • Раздвижные окна из лакированного алюминия
  • Рольставни с электроприводом
  • Стеклянные перила
  • Предварительное оборудование для домашней автоматизации
  • Двери лестничной площадки с замками A2P
  • Видеофон и контроль доступа Vigik
Расположение и объекты поблизости

Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€1,60 млн
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