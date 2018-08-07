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Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€277,000
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8
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О комплексе

В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома!

Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц.

Расположение и объекты поблизости

Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев.

Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми.

  • Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку
  • Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м)
  • Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
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