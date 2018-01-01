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Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€314,000
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7
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О комплексе

Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер.

Удобства и оснащение в доме
  • Безопасный доступ по видеотелефону и цифровому коду
  • Реверсивный климат-контроль
  • Окна из дерева
  • Высококачественная плитка в гостиной, паркета или плитка на выбор в спальнях
  • Спальни со встроенными шкафами
  • Ванная/душевая с перегородкой для душа/ванной и плиткой в полный рост по всему периметру
  • Полотенцесушитель и подвесной туалет
Расположение и объекты поблизости

В двух шагах от площади Массена и 1 линии трамвая, в нескольких минутах ходьбы от Английской набережной, пляжей и старого города Ниццы.

  • Галерея Лафайет Ницца Массена - 200 m
  • Торговый центр Nice Etoile - 300 м
  • Площадь Массена - 350 м
  • Английская набережная - 700 м
  • Пляж - 800 м
  • Цветочный рынок - 800 м
Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов. Удобства и оснащение в доме Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой Двойное остекление на всех окнах Рольставни моторизованы в жилых комнатах Горячая вода производится тепловым насосом Индивидуальное отопление с помощью конвекторов Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik Входные двери оборудованы замками безопасности A2P Расположение и объекты поблизости 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год 1 км от ж/д станции национальных и международных линий 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой. Удобства и оснащение в доме В ванной комнате: Настенная плитка в полный рост в ванной комнате Керамический умывальник и низкая тумба Настенное зеркало и светодиодный светильник Душевой поддон 80х100 см Полотенцесушитель На кухне: Столешница, мойка и тумба Высокий шкаф со светодиодной лентой 2 керамические конфорки Настенная плитка Кухонная вытяжка Холодильник В жилой комнате: Напольное покрытие из ПВХ и соответствующие плинтусы Изолирующее двойное остекление Лакированный стальной радиатор Шкафы Входная дверь с 3-точечным замком Контроль доступа с помощью смартфона Регулируемые солнцезащитные экраны Преимущества Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся. Расположение и объекты поблизости 4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202 10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.
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