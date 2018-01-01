Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер.

Безопасный доступ по видеотелефону и цифровому коду

Реверсивный климат-контроль

Окна из дерева

Высококачественная плитка в гостиной, паркета или плитка на выбор в спальнях

Спальни со встроенными шкафами

Ванная/душевая с перегородкой для душа/ванной и плиткой в полный рост по всему периметру

Полотенцесушитель и подвесной туалет

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

В двух шагах от площади Массена и 1 линии трамвая, в нескольких минутах ходьбы от Английской набережной, пляжей и старого города Ниццы.