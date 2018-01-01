Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня.

Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления

Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном

Место для хранения велосипедов с электрическими розетками

Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом

Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см

Гладкая покраска во всех комнатах

Электрические рольставни в гостиных

Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой

Подвесные унитазы

Шкафы с раздвижными дверцами

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов.