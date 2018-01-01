Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция

Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охраняемая подземная парковка.

Массивный паркет в гостиных и спальнях

Газовое отопление

Электрические рольставни

Плиточный пол и настенная плитка во всю высоту во влажных помещениях

Ванная комната и душевая оборудованы полотенцесушителем и туалетным столиком с зеркалом и световой полосой

Доступ в дом контролируется цифровым кодом и пропуском, видеофоном

5-точечный замок входной двери

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Гарш, популярный город, который простирается между парком Сен-Клу и лесом Мальмезон. В самом сердце города сохранилось очарование старой деревни. Живописные аллеи, обсаженные деревьями площади и историческое наследие, в том числе церковь Сен-Луи, придают этому месту аутентичность. Комплекс идеально расположен в центре города. Магазины, рестораны и рынок расположены вокруг площади Сен-Луи, граничащей с резиденцией. Почта, банки и ратуша, также находятся неподалеку. Культурный центр Сиднея Беше менее чем в 200 метрах, стадион Лео Лагранжа, гимназия Раллека, бассейн и теннисный клуб всего в 2 минутах ходьбы. До Париже на машине можно добраться всего за 15 минут. 220 м до автобусной остановки, 750 до ж/д станции.