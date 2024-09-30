  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Франция
  4. Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция

Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция

Антиб, Франция
от
€469,000
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024.

Удобства и оснащение в доме
  • Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
  • Подключенная система безопасного контроля доступа, управляемая со смартфона или планшета и бейджа Vigik
  • Автоматическое освещение лестничных площадок датчиками присутствия
  • Велосипедная комната с электрическими розетками
  • Керамогранит 45х45 см
  • Электрические жалюзи во всех комнатах
  • Окна с двойным изоляционным остеклением
  • Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, тумбочками, зеркалами и LED освещением
  • Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости

Комплекс идеально расположен - все услуги и удобства (супермаркет, пекарни, продуктовые магазины, аптека, фитнес-центр и многое другое) находятся недалеко от резиденции. До пляжа можно дойти всего за 5 минут. В Старый город можно попасть за 10 минут на транспорте.

Местонахождение новостройки
Антиб, Франция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€310,000
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€421,900
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€259,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€569,500
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Кретей, Франция
от
€228,000
Вы просматриваете
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€469,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место. Особенности квартир Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству. Удобства и оснащение в доме Автоматические двери, оснащенные замками A2P Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik Охраняемая подземная парковка Помещения для хранения велосипедов Потолки почти что 3,5 м Паркетная или массивная доска в сухих помещениях Интерьерные двери высотой в 2,14 м Инверторные кондиционеры Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами Полотенцесушитель и душевой поддон Шкафы-купе Автоматические рулонные шторы Система домашней автоматизации Расположение и объекты поблизости В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи. По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня. Удобства и оснащение в доме Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном Место для хранения велосипедов с электрическими розетками Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см Гладкая покраска во всех комнатах Электрические рольставни в гостиных Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой Подвесные унитазы Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов. 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей 6 минут от автомагистрали А8 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг. Особенности квартир Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением Мраморный камень на полу в холлах Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения Раздвижные алюминиевые окна в гостиных Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш 5-точечная входнаябронированная дверь Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления Видеонаблюдение в подвалах Инфраструктура В пешей доступности: церковь - 2 минуты супермаркет - 6 минут больница - 6 минут колледж - 7 минут метро линия 3 - 9 минут метро линия 1 - 15 минут На транспорте: Парижская опера - 24 минуты Лувр - 27 минут Аэропорт Руасси - 28 минут Лионский ж/д вокзал - 35 минут Аэропорт Орли - 40 минут Расположение и объекты поблизости Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей. Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.
Realting.com
Перейти