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Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция

Chatenay-Malabry, Франция
от
€222,363
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12
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О комплексе

Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии.

Расположение и объекты поблизости

Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.

Местонахождение новостройки
Chatenay-Malabry, Франция

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Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Chatenay-Malabry, Франция
от
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