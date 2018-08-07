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  4. Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция

Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция

Вильфранш-сюр-Мер, Франция
от
€450,000
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9
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О комплексе

Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место.

Особенности квартир

Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству.

Удобства и оснащение в доме
  • Автоматические двери, оснащенные замками A2P
  • Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik
  • Охраняемая подземная парковка
  • Помещения для хранения велосипедов
  • Потолки почти что 3,5 м
  • Паркетная или массивная доска в сухих помещениях
  • Интерьерные двери высотой в 2,14 м
  • Инверторные кондиционеры
  • Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых
  • Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами
  • Полотенцесушитель и душевой поддон
  • Шкафы-купе
  • Автоматические рулонные шторы
  • Система домашней автоматизации
Расположение и объекты поблизости

В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи.

По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.

Местонахождение новостройки
Вильфранш-сюр-Мер, Франция

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Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
от
€450,000
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