  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Франция
  4. Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€360,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада до вестибюлей, оформленных дизайнером интерьера, все общие пространства создают атмосферу исключительной элегантности. На девятом этаже расположены тренажерный зал и просторная общая терраса площадью 150 м², выходящая на площадь Метрополитен и улицу Кур Меридиа. Эти пространства могут быть зарезервированы владельцами для проведения мероприятий, занятий спортом или просто использоваться жителями для отдыха. Цена за место на паркинге 28000 евро.

Удобства и оснащение в доме
  • Безопасный частный доступ
  • Здание подключено к геотермальной сети
  • Охраняемая парковка для автомобилей в подвале
  • Место для хранения и ремонта велосипедов и детских колясок
  • Отопление/охлаждение фанкойлом
  • Домашняя автоматизация
Расположение и объекты поблизости

Все услуги – магазины, школы, рестораны – доступны в нескольких минутах от дома. Новая трамвайная остановка на проспекте Симоне Вейль доставит вас до аэропорта, центра Ниццы, стадиона «Альянц Ривьера» или других зон активного отдыха.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Plaisir, Франция
от
€200,000
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€259,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
Вы просматриваете
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€360,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€309,000
Агентство: TRANIO
Закрытая резиденция в районе Фаброн с бассейном c видом на море, большим парком и парковками. Много пальмовых деревьев вокруг, рядом есть теннисные корты. В цену входит место на паркинге. Начало стройки - октябрь 2021. Окончание работ - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Новостройка находится в зелёном районе Фаброн. В районе отлична развита инфраструктура и транспортная сеть, отсюда быстро и удобно можно добраться до центра Ниццы и аэропорта.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные решения премиум-класса были тщательно созданы, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие в течение всего года. Наслаждайтесь беспрепятственным видом с просторной террасы последними лучами солнца в самом сердце города. Особенности квартир Окна и двери патио с двойным изоляционным остеклением и наружными рольставнями Электрические жалюзи Плитка 60x60 см с разнообразным выбором цветов Встроенные шкафы Гладкая краска для стен и потолка Противовзломные входные двери с трехточечным замком A2P1* Ванная комната с современным умывальником, зеркалом со световой полосой, вешалкой для полотенец, дизайнерскими смесителями и душевым поддоном со шторкой Система видеонаблюдения в подъезде и на парковке Расположение и объекты поблизости Ницца с 7 км пляжей и знаменитой Английской набережной, богата историей и культурой. Город Ангелов приглашает вас на свои типичные улочки, площади, рынки, порты, пляжи и зеленые парки. Столица Ривьеры, насыщенная многочисленными событиями, ежегодно принимает около 2000 культурных, праздничных или спортивных мероприятий, которые нельзя пропустить. Из района Рикье вы сможете быстро добраться (менее 500 метров) до любого общественного транспорта - на выбор трамвай, автобус или поезд. Отсюда вам нужно будет сделать всего несколько шагов, чтобы прогуляться по набережной или порту, открыть для себя красивые магазины, посидеть на террасе элегантного ресторана, позагорать или отправиться на Корсику или Сардинию.
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон Система умный дом с управлением со смартфона или планшета 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции Электрические жалюзи в гостиных Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном Расположение и объекты поблизости 2 км до вокзала Канн 3 км до пляжей Канн 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Realting.com
Перейти