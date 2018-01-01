Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада до вестибюлей, оформленных дизайнером интерьера, все общие пространства создают атмосферу исключительной элегантности. На девятом этаже расположены тренажерный зал и просторная общая терраса площадью 150 м², выходящая на площадь Метрополитен и улицу Кур Меридиа. Эти пространства могут быть зарезервированы владельцами для проведения мероприятий, занятий спортом или просто использоваться жителями для отдыха. Цена за место на паркинге 28000 евро.Удобства и оснащение в доме
Все услуги – магазины, школы, рестораны – доступны в нескольких минутах от дома. Новая трамвайная остановка на проспекте Симоне Вейль доставит вас до аэропорта, центра Ниццы, стадиона «Альянц Ривьера» или других зон активного отдыха.