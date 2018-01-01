Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция

Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.Удобства и оснащение в доме
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.