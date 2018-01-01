Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.Особенности квартир
В пешей доступности:
На транспорте:
Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.
Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.