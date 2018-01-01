Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.

Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе

Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла

Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением

Мраморный камень на полу в холлах

Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров

Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов

Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем

Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения

Раздвижные алюминиевые окна в гостиных

Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш

5-точечная входнаябронированная дверь

Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона

Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления

Видеонаблюдение в подвалах

Особенности квартирИнфраструктура

В пешей доступности:

церковь - 2 минуты

супермаркет - 6 минут

больница - 6 минут

колледж - 7 минут

метро линия 3 - 9 минут

метро линия 1 - 15 минут

На транспорте:

Парижская опера - 24 минуты

Лувр - 27 минут

Аэропорт Руасси - 28 минут

Лионский ж/д вокзал - 35 минут

Аэропорт Орли - 40 минут

Расположение и объекты поблизости

Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.

Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.