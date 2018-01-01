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Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция

Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
;
20
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О комплексе

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.

Особенности квартир
  • Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе
  • Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла
  • Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением
  • Мраморный камень на полу в холлах
  • Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров
  • Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов
  • Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем
  • Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения
  • Раздвижные алюминиевые окна в гостиных
  • Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш
  • 5-точечная входнаябронированная дверь
  • Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона
  • Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления
  • Видеонаблюдение в подвалах
Инфраструктура

В пешей доступности:

  • церковь - 2 минуты
  • супермаркет - 6 минут
  • больница - 6 минут
  • колледж - 7 минут
  • метро линия 3 - 9 минут
  • метро линия 1 - 15 минут

На транспорте:

  • Парижская опера - 24 минуты
  • Лувр - 27 минут
  • Аэропорт Руасси - 28 минут
  • Лионский ж/д вокзал - 35 минут
  • Аэропорт Орли - 40 минут
Расположение и объекты поблизости

Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.

Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.

Местонахождение новостройки
Курбевуа, Франция

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Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
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