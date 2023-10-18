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Продажа новостроек в Эстонии

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Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Таллин, Эстония
от
€245,000
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО "АН "Лидер"
Kalevi Panorama это современная архитектурная целостность. Три здания с восхитительным панорамным видом на весь Таллинн.  Роскошный внешний вид, со вкусом созданные помещения и качественный интерьер заложены в сердце проекта. Kalevi Panorama расположен в быстро развивающемся районе Юхкентали и представляет собой одну из самых заметных новостроек в центре Таллинна. Главными козырями «Калев Панорама» являются лучший вид на город, удобства, обеспечиваемые решениями «Умный дом», а также уникальное расположение – дома расположены в зелени и тишине, но при этом остаются в двух шагах от городского шума и суеты. ✔ Kalev Panorama построен из монолитного бетона, система балок и плит. Стены, разделяющие квартиры, выполнены из комбинированных многослойных легкоблочных блоков и звукоизолированы. Наружные стены выполнены из энергоэффективных легких элементов, разделительные перекрытия и кровля из монолитного бетона; крыша частично зеленая, покрыта рулонным покрытием. Здания соответствуют классу энергоэффективности B. ✔ Здания отличаются высокими звукоизоляционными свойствами и высокой теплоемкостью, алюминиевым профилем с 3-кратным остеклением и поворотными окнами. Балконные и лоджийные ограждения изготовлены из закаленного цельного стекла. Высота потолков в помещении 2,70 м. Все парковочные места расположены на охраняемом подземном паркинге, а каждая квартира имеет собственную кладовую (на -1 и -2 этажах). Цена продажи квартир указана без учета стоимости кладовой и парковочного места. ✔ В жилом доме установлена ​​современная система «Умный дом», позволяющая контролировать и управлять расходами своей квартиры в режиме реального времени. В квартирах, выходящих на южную сторону, уже установлена ​​система кондиционирования. ✔ Полы в квартире покрыты натуральным дубовым паркетом, что делает дом теплым и уютным. В номерах есть центральное отопление с подогревом пола.    
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Эстонии

Сколько в среднем просят за кв. метр в новостройках Эстонии?

Цена квадрата нового жилья варьируется от 800 до 2700 евро. Самые дорогие квартиры в новостройках в Эстонии продаются в столице - Таллине. Их кв. метр стоит 2400-2700 евро. В 2 раза дешевле оценивается новая недвижимость в Тарту и Нарве. Самые же низкие расценки за квадрат установлены в Элве и Пайде (800-1000 евро).

В каких эстонских городах квартиры в новостройках раскупаются лучше всего?

Хорошие показатели продаж наблюдаются в столице страны - Таллине. Большим спросом также пользуются квартиры в жилых комплексах Эстонии в Тарту. Это второй по численности город страны после Таллина, где хорошо развита инфраструктура и есть много мест для отдыха. В ТОП-5 популярных локаций также входят Нарва, Вильянди и Раквере.

Имеют ли право иностранцы приобретать квартиры и дома от застройщика в Эстонии?

Да, иностранным лицам разрешено покупать новую недвижимость по всей стране. Количество объектов не ограничено. Приобретенное жилье можно использовать для личного применения, сдавать в аренду и перепродавать.
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