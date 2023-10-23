Эль-Убур, Египет

от €250,000

Сдача в: 2021

«Азиатский шарм» Rock Ville роскошен и предлагает более 12 гектаров земли. Он предлагает 101 виллу между виллами Stand Alone, Town & Twin Houses и в то же время демонстрирует простые архитектурные проекты с красивыми кирпичными крышами посреди переплетенных областей с ландшафтом и зеленью. Площадь виллы составляет от 228 м2 до 533 м2 и предлагает полностью функциональную комнату, которая отвечает различным требованиям и предпочтениям. В Rock Ville, мы обещаем нашим жителям комфорт и комфорт благодаря широкому спектру удобств, включая фуд-корт, детскую зону и систему безопасности. Вы также можете насладиться полным азиатским опытом в комнате для медитации чакра, в спа-салоне Diwali или в зоне для купания оригами. Рок Виль так же харизматичен и грациозен, как азиатские истории и настоящий азиатский шарм. Площадь участка: 3814 м2 Площадь застройки: 6000 м2 Фасад: 105 м Доступные площади: 50 - 250 м2 объекты - Роскошный вход - Лифты - Управление объектами - складские помещения - архивные помещения BASEMENT Floor Валовой диапазон: 1636 м2 BASIC этаж Валовой диапазон: 1430 м2 ВТОРОЙ этаж Валовой диапазон: 1430 м2 ROOF Floor Валовое среднее: 75 м2