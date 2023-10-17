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Квартиры в новостройках в мухафаза Думьят

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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
57 м²
€49,002
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
64 м² 1 ванная
€48,649
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
52 м² 1 ванная
€77,750
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
128 м² 2 ванных
€95,947
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
57 м²
€49,002
Квартира
Хургада, Египет
51 м²
€54,516
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
64 м² 1 ванная
€57,180
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
71 м²
€71,870
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Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
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