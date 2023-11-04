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Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Прага, Чехия
от
€26,422
Сдача в: 2023
Агентство: KV PROPERTY s.r.o.
Застройщик: GREEN PRAGUE PROPERTIES S.R.O.
Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2. 3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших бизнес-планов, от 7 до 43 м2; Проект реконструкции находится в самом разгаре, мы стремимся завершить все ремонтные работы к сентябрю 2023 года; Наслаждайтесь экологически чистым отоплением, быстрым подключением к Интернету и, кроме того, чувством безопасности благодаря системе видеофонов, все тщательно интегрировано для вашего максимального комфорта; Волшебный внутренний двор с игровой площадкой для малышей и фитнес-оборудованием для вашего активного образа жизни; Владельцы квартир также оценят низкие сборы и платежи в фонд обслуживания и ремонта.
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