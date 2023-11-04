Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2.
3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших бизнес-планов, от 7 до 43 м2;
Проект реконструкции находится в самом разгаре, мы стремимся завершить все ремонтные работы к сентябрю 2023 года;
Наслаждайтесь экологически чистым отоплением, быстрым подключением к Интернету и, кроме того, чувством безопасности благодаря системе видеофонов, все тщательно интегрировано для вашего максимального комфорта;
Волшебный внутренний двор с игровой площадкой для малышей и фитнес-оборудованием для вашего активного образа жизни;
Владельцы квартир также оценят низкие сборы и платежи в фонд обслуживания и ремонта.