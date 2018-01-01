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Жилой комплекс Limassol Park

Trachoni, Кипр
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Жилой комплекс Limassol Park
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О комплексе

Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни  на Кипре.

Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание,  душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.

Местонахождение новостройки
Trachoni, Кипр
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Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
от Цена по запросу
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Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море. Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций. Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года. В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000. Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
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Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики. На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а  территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города. Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра. Цена не включает НДС.
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