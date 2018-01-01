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Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 2,465,000
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Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills.

К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду.

На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

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НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 2,465,000
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции.

Типы вилл:

Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м.

Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м

Цена: €700,000 - €4,016,250

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.

Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.

Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 4, 7 спален

Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м

Цена: €730,000 - €3,060,000

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue.

Типы вилл:

Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м.

Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м

Цена: €890,000 - €1,184,000

Цена не включает НДС.

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