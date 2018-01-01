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Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 2,245,000
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Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Виллы Poseidon Grand Villas, расположенные на территории гольф-курорта Aphrodite Hills, предлагают уникальное сочетание роскоши, потрясающих видов и идиллического расположения. Расположенные среди пышных садов, эти резиденции находятся на возвышенности с видом на Средиземное море, обеспечивая полное уединение и спокойствие.

В закрытый поселок можно попасть только по частной дороге, и у жителей есть дополнительное преимущество - они находятся всего в нескольких шагах от всемирно известного поля для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, причем виллы расположены рядом с очень популярными лунками для гольфа 8 и 9.

Интерьеры вилл просторны и украшены высококачественными материалами, включая мраморные или паркетные полы и современные кухни в итальянском стиле, оснащенные ультрасовременной техникой и столешницами из кориана. Роскошные мраморные ванные комнаты оснащены душевыми Crema Tea Marble, а дома оборудованы полами с подогревом, кондиционерами, системами безопасности, автоматическим поливом сада и частными бассейнами.

Нижний цокольный этаж может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или логова, с кладовыми, подсобными помещениями и душевой комнатой. На первом этаже находится большая прихожая, гардеробная для гостей и парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы/закаты. Ванная комната представляет собой роскошный оазис с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями имеют просторные ванные комнаты, а одна из них - выход на террасу с видом на море.

Наша команда опытных консультантов по недвижимости предоставляет индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду. Если вы любитель гольфа или ценитель роскошной жизни, виллы Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и уникального местоположения. 

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 2,245,000
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Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.
Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 5 спален

Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м

Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м

Цена: €1,512,000 - €3,760,000

Цена не включает НДС.
Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии.

Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем.

Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м

Цена: От €2,200,000

Цена не включает НДС.

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