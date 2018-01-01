Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Виллы Poseidon Grand Villas, расположенные на территории гольф-курорта Aphrodite Hills, предлагают уникальное сочетание роскоши, потрясающих видов и идиллического расположения. Расположенные среди пышных садов, эти резиденции находятся на возвышенности с видом на Средиземное море, обеспечивая полное уединение и спокойствие.

В закрытый поселок можно попасть только по частной дороге, и у жителей есть дополнительное преимущество - они находятся всего в нескольких шагах от всемирно известного поля для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, причем виллы расположены рядом с очень популярными лунками для гольфа 8 и 9.

Интерьеры вилл просторны и украшены высококачественными материалами, включая мраморные или паркетные полы и современные кухни в итальянском стиле, оснащенные ультрасовременной техникой и столешницами из кориана. Роскошные мраморные ванные комнаты оснащены душевыми Crema Tea Marble, а дома оборудованы полами с подогревом, кондиционерами, системами безопасности, автоматическим поливом сада и частными бассейнами.

Нижний цокольный этаж может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или логова, с кладовыми, подсобными помещениями и душевой комнатой. На первом этаже находится большая прихожая, гардеробная для гостей и парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы/закаты. Ванная комната представляет собой роскошный оазис с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями имеют просторные ванные комнаты, а одна из них - выход на террасу с видом на море.

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НДС не включен в цену.