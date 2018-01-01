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Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 2,215,000
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Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Kouklia, Кипр
от € 2,215,000
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.

Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.

Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 4, 7 спален

Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м

Цена: €730,000 - €3,060,000

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля. 

К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка.

Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian.

Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой.

На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение.

На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат.

Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом.

Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома.

Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м.

Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.
Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills.

К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду.

На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Если вы заинтересованы в покупке недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, наши профессиональные и индивидуальные консультанты готовы помочь вам.

НДС не включен в цену.

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