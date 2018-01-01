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Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond

Drymou, Кипр
от € 706,000
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Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
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О комплексе

Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой.

Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III.

Типы вилл:

Спальни: 3, 4, 5

Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м.

Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м.

Цена: €706,000 - €1,864,000

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море).

Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта.

Цена указана без учета НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
от € 706,000
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Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
Айя-Напа, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Марина в городе Айя-Напа (Ayia Napa Marina) - это уникальный комплекс, расположенный на восточном побережье Кипра и предлагающий своим жителям исключительные условия для жизни. С инвестициями в размере более 300 млн. евро, это крупнейший проект на морском побережье в стране. Резиденции на первой линии моря обеспечивают полную приватность и круглосуточную охрану резиденций и яхт.

Проект предлагает уникальную недвижимостью: Восточная и Западная башни являются единственными высотными зданиями в округе Фамагуста и одними из немногих высотных сооружений на Кипре. Извилистая архитектура башен признана 27-м самым высоким извилистым зданием в мире, благодаря чему из каждой башни открывается потрясающий вид на море. Предлагая роскошные апартаменты, более 90% которых уже проданы, и 23 виллы, Ayia Napa Marina создает комфортные условия для самых взыскательных покупателей. 

Жители Ayia Napa Marina ощущают особый стиль жизни на берегу моря с пристанью для яхт, с высококлассными сервисами и разнообразием фирменных ресторанов и магазинов. Правительство Кипра является партнером проекта Ayia Napa Marina, что обеспечивает дополнительную безопасность для потенциальных инвесторов.

Все резиденции Ayia Napa Marina предлагают панорамный вид на море из всех спален и гостиной, оборудованы по самым высоким стандартам, технологией "умный дом", установкой электроприборов, а также системой отопления и охлаждения. 

Предлагаются 2 типа вилл:

Вилла на пляже. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 582 кв.м., Участок 900 кв.м., Цена: €6,750,000

Островная вилла. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 596 кв.м., Участок 899 кв.м., Цена: €8,100,000

Сдача проекта: июль 2023 г.

НДС не включен в цену.
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей.

Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной.

Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни.

На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами.

В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание.

Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект. 

Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.

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