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Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 4,300,000
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Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей.

Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной.

Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни.

На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами.

В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание.

Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект. 

Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Apesia, Кипр
от € 4,300,000
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Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 
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Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.

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