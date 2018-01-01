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Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond

Айя-Напа, Кипр
от € 6,750,000
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Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
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О комплексе

Марина в городе Айя-Напа (Ayia Napa Marina) - это уникальный комплекс, расположенный на восточном побережье Кипра и предлагающий своим жителям исключительные условия для жизни. С инвестициями в размере более 300 млн. евро, это крупнейший проект на морском побережье в стране. Резиденции на первой линии моря обеспечивают полную приватность и круглосуточную охрану резиденций и яхт.

Проект предлагает уникальную недвижимостью: Восточная и Западная башни являются единственными высотными зданиями в округе Фамагуста и одними из немногих высотных сооружений на Кипре. Извилистая архитектура башен признана 27-м самым высоким извилистым зданием в мире, благодаря чему из каждой башни открывается потрясающий вид на море. Предлагая роскошные апартаменты, более 90% которых уже проданы, и 23 виллы, Ayia Napa Marina создает комфортные условия для самых взыскательных покупателей. 

Жители Ayia Napa Marina ощущают особый стиль жизни на берегу моря с пристанью для яхт, с высококлассными сервисами и разнообразием фирменных ресторанов и магазинов. Правительство Кипра является партнером проекта Ayia Napa Marina, что обеспечивает дополнительную безопасность для потенциальных инвесторов.

Все резиденции Ayia Napa Marina предлагают панорамный вид на море из всех спален и гостиной, оборудованы по самым высоким стандартам, технологией "умный дом", установкой электроприборов, а также системой отопления и охлаждения. 

Предлагаются 2 типа вилл:

Вилла на пляже. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 582 кв.м., Участок 900 кв.м., Цена: €6,750,000

Островная вилла. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 596 кв.м., Участок 899 кв.м., Цена: €8,100,000

Сдача проекта: июль 2023 г.

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Айя-Напа, Кипр
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Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
Айя-Напа, Кипр
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.  

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.

Цена не включает НДС.
Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.

Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.

Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.

Цена: €3,900,000 - €9,600,000

Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра. 

Цена не включает НДС.

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