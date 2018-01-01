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Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 1,840,000
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Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.

Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.

Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом. 

Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.

Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 1,840,000
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72–108 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Zuma Real Estate International

Башня снов

Резиденции Dream Tower, идеально расположенные в нескольких шагах от красивой лазурной береговой линии Лимассола, поднимают жизнь на острове на совершенно новый уровень. Окруженные пятизвездочными роскошными отелями, дизайнерскими бутиками, первоклассными ресторанами и кафе, жители могут воспользоваться всем, что может предложить Лимассол. От песчаных пляжей, отмеченных Голубым флагом, до шумной городской жизни, которой славится Лимассол, нет лучшего места, чтобы по-настоящему реализовать свою средиземноморскую мечту.

Основные факты

27 ЭТАЖ

91 КВАРТИРЫ

57-271 M2 ВНУТРЕННЯЯ ОБЛАСТЬ

8-120 M2 VERANDAS

5 чересчур небоскребов

1 ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ

50M К МОРЕ

СИТУАЦИЯ В AG. TYCHONAS

60 км к аэропорту Ларнаки

70 км к аэропорту Пафоса

14K M2 PLOT


Почему Dream Tower

НЕДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ С КРИПТО *

АТРАКТИВНЫЙ ВОЗВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИ

АРХИТЕКТУРНАЯ ГИБКОСТЬ

АРЕНДА И БАНК ГАРАНТИИ

НЕТ ЗАДНЕЙ РАЗРАБОТКИ

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

ECO Системы отопления и охлаждения

ЭКСТЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЛИМАССОЛЕ

Легкий доступ к шоссе

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ

УЧАСТВУЮЩИЕ МОРСКИЕ ВИДЫ

УНИКАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ НЕБО-GARDENS

ИНТЕРЬЕРЫ ВЫСОКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

WORLD - КЛАССНЫЕ УДОБСТВА


Соседство

Расположение резиденций Dream Tower ставит вас прямо в один из самых элитных районов Лимассола, с лучшим городом - и остальной частью острова - в пределах легкой досягаемости. Окруженные широким выбором лучших мест, включая пятизвездочные отели, рестораны высокого класса, золотые пляжи, захватывающие исторические места и отличные международные частные школы, жители действительно избалованы выбором. Два международных аэропорта острова, в Пафосе и Ларнаке, находятся в нескольких минутах езды.

Здание

Старая, культовая и роскошная, Башня Снов подняла планку и установила новые стандарты в городской архитектуре на Кипре. Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает платиновый уровень жизни на острове для взыскательных жителей, ищущих качество, красоту и эксклюзивность. Гордо современное здание, которое возвышается высоко в облаках и украшено пышной тропической зеленью парящих Небесных садов. Башня Снов воплощает в себе истинный смысл жизни средиземноморской мечты, дополненной потрясающим видом на побережье и за его пределами.

Удобства

Тепло дома и удобства отеля мирового класса - вот что делает вашу Dream Tower Residence мечтой. Жители имеют доступ к гостиничным услугам, включая открытый бассейн, гидромассажную ванну под открытым небом и детский бассейн с террасой и залами для беседок, открытую террасу и открытый лаундж. Любители фитнеса могут воспользоваться фитнес-центром и теннисным кортом, а также сауной, парной и массажным кабинетом. Эксклюзивные зоны только для жителей включают гостиную для жителей, зону совместной работы и частные зоны для проведения мероприятий.

Внутренние удобства

НАГРЕВАЕМЫЙ ИНДООР БАССЕЙН

ЗОНА JACUZZI

SAUNA

STEAM ROOM

ЗАМЕСТНАЯ КОМНАТА

ЦЕНТР ФИТНЕСА

RESIDENTS LOUNGE

СКОРОСТКА

ЧАСТНАЯ ЗОНА СОБЫТИЙ

Наружные удобства

БАССЕЙН

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

ПРОВЕРИТЬ С ГАЗЕБО-ЛУНГАМИ

ТЕРРАСА МОРОДА

ТЕННИС СУД

ОБЛАСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗОНЫ

ИГРАТЬ ДЕТЕЙ

ОБОРУДОВАННЫЕ НЕБО-GARDENS

ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ

Услуги

Жители Dream Tower имеют доступ к команде высококвалифицированных специалистов, которые будут обслуживать их каждый запрос. Круглосуточная стойка регистрации и сотрудники службы безопасности всегда готовы удовлетворить ваши повседневные потребности, а жители также имеют доступ к кладовкам и зарядным станциям для электронных автомобилей. По запросу предоставляется ряд дополнительных услуг, независимо от того, нужны ли вам запланированные маршруты поездок или бронирование ресторанов, уборка и обслуживание вашего дома, мойка автомобилей или прогулка домашних животных. Также могут быть организованы оздоровительные и оздоровительные услуги, включая персональные тренировки и массажные процедуры.

Резиденции

Каждая изысканно спроектированная резиденция Dream Tower идеально расположена, чтобы обеспечить непрерывный вид на море или горы. Резиденции Dream Tower с одной, двумя, трехкомнатными квартирами, а также дуплексами с четырьмя спальнями сочетают в себе эстетику премиум-класса с повышенным комфортом и высокой функциональностью. Большие окна от пола до потолка позволяют проникать изобилию естественного света, а сапфировые голубые воды выступают в качестве идеального фона на фоне теплых элементов интерьеров.

Резиденции построены с большими пропорциями, с использованием высококачественных строительных материалов, и отделаны по самым высоким стандартам, с использованием самых современных приборов и технологий. Они имеют удобные жилые помещения открытой планировки, которые выходят на большие, просторные балконы со стеклянными перилами, из которых открывается прекрасный вид. Стильные спальни обеспечивают спокойную гавань, вдумчиво оформленную с теплым, уютным подходом. Кухни светлые и просторные, с хорошо оборудованным рабочим пространством.

Апарт - отель LONG BEACH
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH 

⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach.

📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой. 

🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций.

🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это  высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов.

☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1.

ИНФРАСТРУКТУРА: 
⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2 
⚜️ Аквапарк для детей 
⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа 
⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны 
⚜️ Конференц-залы 
⚜️ Пункт обмена валют 
⚜️ Кинотеатр 
⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака 
⚜️ Снэк-бар 
⚜️ СПА-центр 
⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты 
⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2.  

🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и  предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования.

💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций.

‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет.

ЦЕНЫ: 
Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £ 
Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £ 
Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £ 
Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £ 
Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £

РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ
Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

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