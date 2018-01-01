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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 3,400,000
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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море.

Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года.

В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000.

Обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 3,400,000
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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Комплекс Тезей
Kouklia, Кипр
от € 240,000
Сдача в: 2009
Застройщик: Zuma Real Estate International

Эта уютная квартира с одной спальней расположена в самом сердце комплекса Тезей на курорте Афродита Хиллс, Пафос. Квартира находится всего в минуте ходьбы от общественного бассейна свободной формы. Недвижимость продается со всей кухонной техникой, без мебели. Квартира находится на втором этаже и имеет большую веранду и частное парковочное место. В квартире установлены кондиционеры.

Апартаменты находятся в нескольких минутах ходьбы от центральной площади курорта с магазинами и ресторанами, оздоровительного спа-центра курорта, неоднократно удостоенного звания лучшего спа-центра в Европе, отеля, гольф-клуба, академии гольфа и теннисных кортов.
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами.

Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт.

В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами.

Типы апартаментов: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м

Цена: €1,720,000 - €4,390,000

Цена не включает НДС.

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