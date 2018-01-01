  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Кипр
  4. Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 1,290,000
;
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
1 / 17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет исключительный высотный жилой комплекс, который поражает своей впечатляющей архитектурой и первоклассными удобствами. Жители могут наслаждаться захватывающими дух видами на море с любого этажа этого элегантного закрытого комплекса. Консьерж сервис, спа-салон, открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, зеленые зоны и подземная парковка - все это обеспечивает жителям максимальный комфорт.

Спроектированный ведущей лондонской архитектурной студией, этот комплекс идеально вписывается в городской ландшафт весьма востребованного туристического района Лимассола. Жители комплекса могут наслаждаться легким доступом к лучшим песчаным пляжам, магазинам, ресторанам и другим удовольствиям, которые может предложить город.

На продажу предлагаются роскошные жилые помещения, включая одно-, двух-, трех- и четырехспальные квартиры, пентхаусы и дуплексы с частными бассейнами на крыше. В каждой квартире - высокие потолки и высококачественная отделка, способная впечатлить даже самых требовательных покупателей.

Из большинства квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море, город Лимассол и его живописные холмистые пригороды, позволяя жителям погрузиться в красоту окружающей природы.

Инвестируйте в роскошную жизнь в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатной консультации.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Похожие комплексы
Жилой комплекс Караоланолу
Tymvou, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Жилой комплекс Комплекс Тезей
Kouklia, Кипр
от € 240,000
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 1,290,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥

‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», 
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки

И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет

💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £

Точные цены будут в понедельник.

‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1

ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:

5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)

🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море.

Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам.

300-метровый пляж

4 бассейнам с зонами отдыха

Детский клуб

Уникальный спа центр

Спортивный зал

Роскошные бутики

Центр водных видов спорта и дайвинга

Теннисные корты и мини футбол

Рум сервис, прачечная

Служба обслуживания недвижимости.
Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

Realting.com
Перейти