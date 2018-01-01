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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 2,350,000
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка.

Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 2,350,000
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Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.

Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.

Типы апартаментов: 3 спальни

Цена: €1,199,000 - €1,935,000

Цена не включает НДС.
Апарт - отель LONG BEACH
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH 

⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach.

📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой. 

🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций.

🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это  высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов.

☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1.

ИНФРАСТРУКТУРА: 
⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2 
⚜️ Аквапарк для детей 
⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа 
⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны 
⚜️ Конференц-залы 
⚜️ Пункт обмена валют 
⚜️ Кинотеатр 
⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака 
⚜️ Снэк-бар 
⚜️ СПА-центр 
⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты 
⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2.  

🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и  предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования.

💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций.

‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет.

ЦЕНЫ: 
Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £ 
Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £ 
Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £ 
Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £ 
Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £

РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество.

В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство.

Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца.

Сдача проекта намечена на апрель 2023 года.

В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро.

Обратите внимание, что цена не включает НДС.

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