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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 3,650,000
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.

В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.

В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится  всего в нескольких шагах от комплекса.

Сдача проекта: ноябрь 2024 года

В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 3,650,000
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Другие комплексы
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.

Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями

Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м

Цена: €1,820,500 - €7,325,000

Цена не включает НДС.
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥

‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», 
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки

И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет

💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £

Точные цены будут в понедельник.

‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1

ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:

5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)

🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!
Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

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