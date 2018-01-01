Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
О комплексе
Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова.
Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна.
Сдача проекта: февраль 2025 года
В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро.
Обратите внимание, что НДС не включен в цену.