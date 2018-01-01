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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 820,000
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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова.

Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна.

Сдача проекта: февраль 2025 года

В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро.

Обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 820,000
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ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £

🏗 Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова.

🏡 Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленными виллами с частными бассейнами. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 

▫️Общий бассейн 7x31 м 
▫️Теннисный корт 
▫️Детская площадка 
▫️Зоны для отдыха 
 
ТАУНХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ  
Площадь: 170 м2 + терраса 40 м2 
 
Первый этаж: 
🔘 Вестибюль 
🔘 Гардеробная зона 
🔘 Туалет 
🔘 Кухня 
🔘 Гостиная 
🔘 Столовая 
🔘 Зона барбекю 
 
Второй этаж: 
🔘 3 спальни 
🔘 Главная спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной 
🔘 Главная спальня - камин и ванна (по желанию) 
🔘 Общий туалет-ванная комната 
 
СТОИМОСТЬ: 250 000 £ 
ПЛАН ОПЛАТЫ:
30% Первоначальный взнос 
70% До получения ключей 
 
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Ноябрь 2022 г. – май 2024 г.
Жилой комплекс Kyrenia (Girne)
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Застройщик: ЦН «Престиж»

Кирения (Гирне) — портовый город и один из самых популярных курортов на Северном Кипре. Он расположен у подножия гор на берегу Средиземного моря, здесь очень спокойная атмосфера маленького приморского городка, даже высотных зданий нет, так как по закону запрещено строить дома выше 5 этажей.

Туристов привлекают в Кирении чистые песчаные пляжи и прозрачная вода, и приезжают сюда, в первую очередь, за ленивым пляжным отдыхом. В местных ресторанах в изобилии турецкая и греческая еда, а самая известная местная достопримечательность — Киренийский замок 1540 г. постройки, в котором сегодня расположен Музей античного корабля, где хранится судно, возрастом более 2500 лет.

К вашему вниманию Вилла в закрытом жилом комплексе

  • 4+1,
  • 200 м.кв.,
  • 2 парковочных места,
  • личный бассейн,
  • приусадебный участок.
  • 350 000 £
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥

‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», 
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки

И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет

💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £

Точные цены будут в понедельник.

‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1

ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:

5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)

🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!

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