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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 649,000
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество.

В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство.

Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца.

Сдача проекта намечена на апрель 2023 года.

В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро.

Обратите внимание, что цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 
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Сдача в: 2023

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Комплекс включает 3 двухэтажных блока, в которых размещены 42 квартиры с садами и террасами на крыше, бассейн 17х7 м, декоративные бассейны.

       

Техническая характеристика квартиры:

Качественные материалы, сертификат TSE 

Гарантийный срок на строительные работы - 1 год, гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет 

Железобетонная и каркасная конструкция 

Кирпичные наружные и внутренние стены (толщиной 25 см).  

Тепло- и гидроизоляция крыш 

 Балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ белого цвета. 

Все ступени лестницы из натурального бежевого мрамора. 

Лестничные и балконные перила алюминиевые. 

Керамическая плитка на полах 

Оштукатуренные и покрашеные белые стены и потолки 

Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет) 

Кухонная столешница покрывается ламинатом. 

Кухонная раковина из нержавеющей стали. 

Металлическая входная дверь 

Внутренние двери из американского пресса 

Почтовые ящики у въездных ворот. 

Втроенные шкафы (покупатель может выбрать цвет) 

Телевидение и телефон во всех комнатах. 

Квартиры на первом этаже будут иметь сад, а квартиры на втором этаже будут иметь террасу на крыше. 

Контролируемый вход-выход 

Благоустройство территории 

Пешеходные дорожки 

Парковка 

Освещение 

Солнечная энергия (Солнечная панель). 

Бак 2 тонны для воды и бак 0,5 тонны для горячей воды на крыше.

Стоимость объекта:

Квартира 1+1 (53 м2) – от 75 000£ 

План оплаты:

30% - Первоначальный взнос 

70% - Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев

Завершение строительства – май 2023 г.

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Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами.

Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт.

В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами.

Типы апартаментов: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м

Цена: €1,720,000 - €4,390,000

Цена не включает НДС.

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