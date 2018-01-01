Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 1,300,000
1 / 10
О комплексе
Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах.
В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис.
Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода.
Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.
Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы