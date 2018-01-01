  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Кипр
  4. Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 1,300,000
;
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
1 / 10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах.

В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис.

Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода.

Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Похожие комплексы
Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Апарт - отель LONG BEACH
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Вы просматриваете
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 1,300,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море.

Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года.

В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000.

Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики.

На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а  территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города.

Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Four seasons
Baspinar, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2022
Застройщик: Luxury Life
Realting.com
Перейти