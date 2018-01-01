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Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 1,540,000
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Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Эти новые эксклюзивные виллы на берегу моря на продажу в заливе Акамас поднимают планку роскошной жизни, сочетая красивую архитектуру, уникальное расположение на берегу моря и эксклюзивный дизайн. Виллы продаются под ключ, с качественной отделкой, кухнями и сантехникой.

Количество строго ограничено всего 47 большими виллами, каждая из которых расположена на просторном, красиво озелененном участке с частным бассейном. В жилом комплексе осуществляется круглосуточная охрана.

Для тех, кто ищет пляжный дом в одном из самых красивейших мест Кипра, всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей Пафоса, покупка одной из этих вил является идеальным решением.

Свяжитесь с командой Taysmond для получения подробной информации и просмотра.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Вилла Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от € 1,540,000
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.

Типы вилл:

Крытая площадь: 204 кв.м

Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.

Цена: €684,000 - €728,000

Цена не включает НДС.
Коттеджный поселок Long Beach
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Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.

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