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Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 2,680,000
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Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики.

На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а  территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города.

Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 2,680,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.

В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 

 
Апарт - отель LONG BEACH
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH 

⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach.

📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой. 

🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций.

🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это  высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов.

☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1.

ИНФРАСТРУКТУРА: 
⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2 
⚜️ Аквапарк для детей 
⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа 
⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны 
⚜️ Конференц-залы 
⚜️ Пункт обмена валют 
⚜️ Кинотеатр 
⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака 
⚜️ Снэк-бар 
⚜️ СПА-центр 
⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты 
⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2.  

🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и  предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования.

💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций.

‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет.

ЦЕНЫ: 
Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £ 
Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £ 
Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £ 
Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £ 
Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £

РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ
Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.

В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 

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