Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH

⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach.

📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой.

🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций.

🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов.

☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1.

ИНФРАСТРУКТУРА:

⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2

⚜️ Аквапарк для детей

⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа

⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны

⚜️ Конференц-залы

⚜️ Пункт обмена валют

⚜️ Кинотеатр

⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака

⚜️ Снэк-бар

⚜️ СПА-центр

⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты

⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2.

🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования.

💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций.

‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет.

ЦЕНЫ:

Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £

Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £

Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £

Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £

Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £

РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ