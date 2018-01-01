  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Кипр
  4. Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 5,250,000
;
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
1 / 19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.

Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.

Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Похожие комплексы
Жилой комплекс Four seasons
Baspinar, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Жилой комплекс Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Жилой комплекс КВАРТИРЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ В ЧАТАЛКОЙ
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 5,250,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка.

Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Жилой комплекс “Salsa”
Farmakas, Кипр
Сдача в: 2023

Новый комплекс апартаментов “Salsa” возводится в Алсанжаке возле главной дороги. У комплекса выгодное местоположение в 1,5 км от общественного пляжа Маре Монте и сети отелей и казино Merit, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета ILELİ, банка Iktisat и ряда ресторанов, рынков, аптек и магазинов. 

Комплекс включает 3 двухэтажных блока, в которых размещены 42 квартиры с садами и террасами на крыше, бассейн 17х7 м, декоративные бассейны.

       

Техническая характеристика квартиры:

Качественные материалы, сертификат TSE 

Гарантийный срок на строительные работы - 1 год, гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет 

Железобетонная и каркасная конструкция 

Кирпичные наружные и внутренние стены (толщиной 25 см).  

Тепло- и гидроизоляция крыш 

 Балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ белого цвета. 

Все ступени лестницы из натурального бежевого мрамора. 

Лестничные и балконные перила алюминиевые. 

Керамическая плитка на полах 

Оштукатуренные и покрашеные белые стены и потолки 

Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет) 

Кухонная столешница покрывается ламинатом. 

Кухонная раковина из нержавеющей стали. 

Металлическая входная дверь 

Внутренние двери из американского пресса 

Почтовые ящики у въездных ворот. 

Втроенные шкафы (покупатель может выбрать цвет) 

Телевидение и телефон во всех комнатах. 

Квартиры на первом этаже будут иметь сад, а квартиры на втором этаже будут иметь террасу на крыше. 

Контролируемый вход-выход 

Благоустройство территории 

Пешеходные дорожки 

Парковка 

Освещение 

Солнечная энергия (Солнечная панель). 

Бак 2 тонны для воды и бак 0,5 тонны для горячей воды на крыше.

Стоимость объекта:

Квартира 1+1 (53 м2) – от 75 000£ 

План оплаты:

30% - Первоначальный взнос 

70% - Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев

Завершение строительства – май 2023 г.

Звоните прямо сейчас!
Многоквартирный жилой дом Doma Court
Лимасол, Кипр
Сдача в: 2022
Застройщик: Domaland properties LTD

Domaland Properties Ltd was founded in 2012 and today is one of Limassol's, most known property developers. Our dynamic and innovative as well as passionate commitment, delivers and provides superbly designed properties in excellent locations all over Cyprus. Our portfolio of properties reflects the aspirations of a broad range of home buyers, encompassing medium to large scale developments, emphasising in one and two bedroom apartments in the City Centre of Limassol. Our solid work ethics and dedication to client satisfaction have enabled us to move our business forward whilst forging strong, long lasting relationships with our clients and business partners.

Services

Domaland properties Ltd is a building development company constructing building of one bedroom and two bedroom flats in Limassol Cyprus. Our priority is our quality of our buildings.

Realting.com
Перейти