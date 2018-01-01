Резиденция Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
О комплексе
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный пентхаус на берегу моря с частным садом на крыше, выставленный на продажу напрямую от застройщика в одном из самых престижных районов Лимассола. Этот роскошный новый объект недвижимости сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами.
Жилой комплекс расположен на 10 гектарах красиво озелененной территории 5-звездочного курорта. Владельцы пентхауса имеют неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, современному спа-комплексу, а также барам и ресторанам.
Характеристики пентхауса:
Окна от пола до потолка и потолки высотой до пяти метров
Богатый выбор тщательно подобранных изысканных материалов
Паркет из натурального дерева
Лучший мрамор и красивый оникс
Захватывающие виды днем и ночью
Теплоизолированные стены
Напольная конвекторная система
Полностью автономное отопление и круглогодичное горячее водоснабжение с системой Samsung Hydrobox
Система кондиционирования Samsung VRV
Умный дом от Extron/AMF
Безопасность и консьерж-сервис 24/7
Роскошный вестибюль имеет камин, конференц-зал, развлекательные и лаунж-зоны.
Если вы заинтересованы в покупке этого пентхауса, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для получения дополнительной информации и просмотра.