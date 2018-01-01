Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 292,000
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О комплексе
Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
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