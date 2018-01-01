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Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 292,000
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Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.

В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Apesia, Кипр
от € 292,000
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Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.

Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.

Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален

Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.

Цена: €640,000 - €10,500,000

Цена не включает НДС.
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Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.

Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.

Типы апартаментов: 3 спальни

Цена: €1,199,000 - €1,935,000

Цена не включает НДС.

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