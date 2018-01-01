Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 305,000
1 / 12
О комплексе
Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы