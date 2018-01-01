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Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 305,000
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Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.

В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 

 

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 305,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Караоланолу
Tymvou, Турецкая Республика Северного Кипра

Небольшой уютный комплекс апартаментов расположен в пригороде Кирении – Караоланолу. Это двухэтажный проект, состоящий из 32 квартир с одной спальней и общим бассейном.

Караоланолу – развитый район Кирении, здесь есть вся необходимая инфраструктура: аптеки, магазины, банки, отели с казино, пляжи, школы, университеты.

🏖 Комплекс расположен на рсстоянии 350 м от муниципального пляжа Караоланолу.

СТОИМОСТЬ:

Квартира 1+1 (50 м2) – 73 000-75 000£

ПЛАН ОПЛАТЫ:

75% - первоначальный взнос

25% - до ввода в эксплуатацию (конец января 2023 г.)

 Шикарный район, отличная отделка, приемлемая цена!

Поторопитесь! В комплексе осталось всего 2 квартиры на продажу!

 
Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2023

Многофункциональный комплекс в Кирении

    В регионе Dogankoy в центре города Кирения возводится новый масштабный комплекс “Kyrenia Residence”.

    Комплекс возводится в очень удобном месте. Здесь есть магазины, рестораны, огромный супермаркет Lemar. Самая востребованная частная школа English School of Kyrenia расположена всего в 5 минутах езды.

    Комплекс “Kyrenia Residence” – уникальный проект, который включает жилую и коммерческую недвижимость, а также инфраструктуру. 

 Инфраструктура комплекса: 

Тренажёрный зал 

Сауна 

Хамам 

Паровая комната 

Массажные комнаты 

Открытый бассейн на крыше 

Бар на крыше 

Подземная парковка 

 Типы недвижимости: 

Квартиры-студии (от 46.9 м2) – от 58 000£/68 100€ 

Квартиры 1+1 (от 63.3 м2) – 94 500£/110 900€ 

Квартиры 2+1 (от 75.9 м2) - от 112 500£/132 000€ 

Квартиры 3+1 (от 116.6 м2) – 176 500£/207 200€ 

Магазины (от 60.5 м2) – от 157 500£/184 900€ 

 Ввод в эксплуатацию – июнь 2023 г
Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.

Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.

Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом. 

Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.

Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

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