Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 3,900,000
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О комплексе
Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.
Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.
Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.
Цена: €3,900,000 - €9,600,000
Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра.
Цена не включает НДС.
Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
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