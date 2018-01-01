  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Кипр
  4. Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 3,900,000
;
Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
1 / 18
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.

Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.

Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.

Цена: €3,900,000 - €9,600,000

Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра. 

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Похожие комплексы
Вилла Гранд Вилла
Kouklia, Кипр
от € 2,395,000
Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Вы просматриваете
Вилла Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 3,900,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Коттеджный поселок Long Beach
Tymvou, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой.

Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III.

Типы вилл:

Спальни: 3, 4, 5

Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м.

Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м.

Цена: €706,000 - €1,864,000

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море).

Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта.

Цена указана без учета НДС.
Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
Айя-Напа, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Марина в городе Айя-Напа (Ayia Napa Marina) - это уникальный комплекс, расположенный на восточном побережье Кипра и предлагающий своим жителям исключительные условия для жизни. С инвестициями в размере более 300 млн. евро, это крупнейший проект на морском побережье в стране. Резиденции на первой линии моря обеспечивают полную приватность и круглосуточную охрану резиденций и яхт.

Проект предлагает уникальную недвижимостью: Восточная и Западная башни являются единственными высотными зданиями в округе Фамагуста и одними из немногих высотных сооружений на Кипре. Извилистая архитектура башен признана 27-м самым высоким извилистым зданием в мире, благодаря чему из каждой башни открывается потрясающий вид на море. Предлагая роскошные апартаменты, более 90% которых уже проданы, и 23 виллы, Ayia Napa Marina создает комфортные условия для самых взыскательных покупателей. 

Жители Ayia Napa Marina ощущают особый стиль жизни на берегу моря с пристанью для яхт, с высококлассными сервисами и разнообразием фирменных ресторанов и магазинов. Правительство Кипра является партнером проекта Ayia Napa Marina, что обеспечивает дополнительную безопасность для потенциальных инвесторов.

Все резиденции Ayia Napa Marina предлагают панорамный вид на море из всех спален и гостиной, оборудованы по самым высоким стандартам, технологией "умный дом", установкой электроприборов, а также системой отопления и охлаждения. 

Предлагаются 2 типа вилл:

Вилла на пляже. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 582 кв.м., Участок 900 кв.м., Цена: €6,750,000

Островная вилла. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 596 кв.м., Участок 899 кв.м., Цена: €8,100,000

Сдача проекта: июль 2023 г.

НДС не включен в цену.

Realting.com
Перейти