Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 640,000
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О комплексе
Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.
Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.
Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален
Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.
Цена: €640,000 - €10,500,000
Цена не включает НДС.
Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
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