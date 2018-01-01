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Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 640,000
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Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.

Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.

Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален

Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.

Цена: €640,000 - €10,500,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 640,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.

Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.

Типы апартаментов: 3 спальни

Цена: €1,199,000 - €1,935,000

Цена не включает НДС.
Многоквартирный жилой дом CITY TERRACE
Лимасол, Кипр
от € 370,300
72–143 м² 3 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Zuma Real Estate International

ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА

City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью.

Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ

УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ

Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы.

KOOLEN & HEATING

Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды.

ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ

двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением.

INSULATION & PIPING

Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе».

КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел.

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ

открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады.

ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ

частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ

солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест.

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Жилой комплекс Купить квартиру с одной спальней в Лимассоле, ID-406 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.

В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой. 

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