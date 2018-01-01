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Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Епископи, Кипр
от € 1,993,500
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Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.

Местонахождение новостройки
Епископи, Кипр
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Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Епископи, Кипр
от € 1,993,500
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Другие комплексы
Вилла Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой.

Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м.

Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м.

Цена: €1,390,000 - €3,000,000

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля. 

К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка.

Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian.

Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой.

На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение.

На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат.

Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом.

Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома.

Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м.

Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.

Типы вилл:

Крытая площадь: 204 кв.м

Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.

Цена: €684,000 - €728,000

Цена не включает НДС.

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