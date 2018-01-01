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Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 1,512,000
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Вилла Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 5 спален

Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м

Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м

Цена: €1,512,000 - €3,760,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills.

К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду.

На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Если вы заинтересованы в покупке недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, наши профессиональные и индивидуальные консультанты готовы помочь вам.

НДС не включен в цену.
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.

Типы вилл:

Крытая площадь: 204 кв.м

Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.

Цена: €684,000 - €728,000

Цена не включает НДС.
Вилла Poseidon Grand Villas
Kouklia, Кипр
от € 2,198,000
318 м² 3 квартиры
Сдача в: 2020
Застройщик: Aphrodite Hills

Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.

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