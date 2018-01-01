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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 730,000
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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.

Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.

Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 4, 7 спален

Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м

Цена: €730,000 - €3,060,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от € 730,000
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Элитные виллы

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.  

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.

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