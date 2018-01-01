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Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Apesia, Кипр
от € 1,199,000
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Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.

Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.

Типы апартаментов: 3 спальни

Цена: €1,199,000 - €1,935,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Apesia, Кипр
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Жилой комплекс Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
от € 1,199,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Комплекс Тезей
Kouklia, Кипр
от € 240,000
Сдача в: 2009
Застройщик: Zuma Real Estate International

Эта уютная квартира с одной спальней расположена в самом сердце комплекса Тезей на курорте Афродита Хиллс, Пафос. Квартира находится всего в минуте ходьбы от общественного бассейна свободной формы. Недвижимость продается со всей кухонной техникой, без мебели. Квартира находится на втором этаже и имеет большую веранду и частное парковочное место. В квартире установлены кондиционеры.

Апартаменты находятся в нескольких минутах ходьбы от центральной площади курорта с магазинами и ресторанами, оздоровительного спа-центра курорта, неоднократно удостоенного звания лучшего спа-центра в Европе, отеля, гольф-клуба, академии гольфа и теннисных кортов.
Жилой комплекс Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.

Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.

Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом. 

Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.

Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

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