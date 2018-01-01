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Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Ayios Mamas, Кипр
от € 1,320,000
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Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.

Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями

Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м

Цена: €1,820,500 - €7,325,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Ayios Mamas, Кипр
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Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Ayios Mamas, Кипр
от € 1,320,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Colesium Court
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 65,352
56–136 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Recaioğlu Group

Colesium Court предлагает вам спокойную и качественную жизнь за городом и в то же время не так далеко от центра города Гирне. Здесь Вы будете проводить каждый час с удовольствием и наслаждаться жизнью, а также видами на море и горы. Комплекс расположен в Доганкёй и состоит из 40 квартир. Поэтому он идеален не только для инвестиций, но и для жизни. Рядом в 800 метрах расположена школа, остановка транспорта в 400 метрах, недалеко супермаркет, детский сад.

Подземный паркинг - большой плюс, машина не будет перегреваться на солнце. При желании можно будет иметь собственную кладовую в подвале. Также на территории есть большой бассейн. Территория охраняется камерами видеонаблюдения, въезды и выезды на территорию контролируются. Возможна покупка в рассрочку до окончания периода строительства.

В комплексе предлагаются к продаже 1+1 (56,1кв.м.-75,7кв.м), 2+1(78,3кв.м.-140,7кв.м.) и 3+1(136,5кв.м.-160,7кв.м.) апартаменты, есть двухуровневые квартиры с уникальным дизайном и собственной терассой! 
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥

‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», 
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки

И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет

💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £

Точные цены будут в понедельник.

‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1

ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:

5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)

🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2023
Застройщик: Tunalı İnşaat

Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город. 

Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандарты в плоском дизайне и привлекает ваше внимание своим упрощенным стилем.

Редко встречающаяся возможность для тех, кто ценит качество и роскошь!

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