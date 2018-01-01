Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Ayios Mamas, Кипр
от € 1,320,000
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О комплексе
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
Местонахождение новостройки
Ayios Mamas, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
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