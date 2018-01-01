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Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 2,200,000
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Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии.

Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем.

Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м

Цена: От €2,200,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Вилла Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от € 2,200,000
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Другие комплексы
Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.
Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills.

К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду.

На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Если вы заинтересованы в покупке недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, наши профессиональные и индивидуальные консультанты готовы помочь вам.

НДС не включен в цену.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Епископи, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 

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