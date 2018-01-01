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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Епископи, Кипр
от € 2,016,000
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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 

Местонахождение новостройки
Епископи, Кипр
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Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Епископи, Кипр
от € 2,016,000
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Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей.

Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной.

Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни.

На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами.

В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание.

Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект. 

Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
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Элитные виллы

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.
Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Епископи, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.

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