Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Епископи, Кипр
от € 2,016,000
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О комплексе
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.
Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.
Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра.
Местонахождение новостройки
Епископи, Кипр
Агент продавца
Языки общения: English
Черногория, Budva
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