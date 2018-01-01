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Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от € 684,000
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Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.

Типы вилл:

Крытая площадь: 204 кв.м

Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.

Цена: €684,000 - €728,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр
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Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от € 684,000
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Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля. 

К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка.

Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian.

Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой.

На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение.

На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат.

Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом.

Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома.

Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м.

Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.
Коттеджный поселок Long Beach
Tymvou, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 290,259
150 м² 1 квартира
Застройщик: Just Prime Homes

Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа.
Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательных учреждений, школ, банков и песчаных пляжей. Этот район стал самым популярным для иностранных жителей, которые считают его своим вторым домом.
В комплексе предусмотрены 2 общих бассейна, тренажерный зал и детская площадка.

Проект включает в себя:
— 12 однокомнатных квартир (55 м2)
— 12 двухкомнатных квартир (80 м2)
— 6 трехкомнатных вилл на 2 хозяина (130 м2)
— 4 трехкомнатные виллы (175 м2)

В свободной продаже остались таунхаусы и виллы. 
 

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