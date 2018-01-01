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Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
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Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля. 

К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка.

Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian.

Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой.

На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение.

На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат.

Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом.

Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома.

Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м.

Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Типы вилл: 3, 5 спален

Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м

Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м

Цена: €1,512,000 - €3,760,000

Цена не включает НДС.
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Сдача в: 2020
Застройщик: Aphrodite Hills

Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.
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Епископи, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 

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