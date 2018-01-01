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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 520,000
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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 520,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.

В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.

В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится  всего в нескольких шагах от комплекса.

Сдача проекта: ноябрь 2024 года

В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.

НДС не включен в цену.
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах.

В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис.

Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода.

Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.

Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.

Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.

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